Ludwigshafen am Rhein

Polizei registriert kaum Verstöße gegen Corona-Regeln

25.12.2020, 16:33 Uhr | dpa

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat an Heiligabend keine Verstöße gegen die Corona-Regelungen registriert. "Es ist Weihnachten wie immer ruhig", sagte ein Sprecher in Ludwigshafen. Coronamäßig könne man eine positive Bilanz ziehen. "Bislang war gar nichts festzustellen", sagte er am Freitagnachmittag. Auch in den anderen Polizeidirektionen hieß es unisono, es sei nichts vorgefallen. Nur in Mainz mussten am Heiligabend sechs Teilnehmer einer verbotenen Versammlung auf dem Marktplatz konsequent an ihrer Veranstaltung gegen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung gehindert werden. Polizei und die Ordnungsbehörden in Rheinland-Pfalz hatten angekündigt, auch an den Weihnachtsfeiertagen die Einhaltung der Corona-Regeln im öffentlichen Raum zu kontrollieren.