Allendorf (Eder)

200 000 Euro Schaden nach Feuer in Wohnhaus

25.12.2020, 16:59 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem frisch renovierten Wohnhaus in Allendorf-Eder (Kreis Waldeck-Frankenberg) hat einen Schaden von mindestens 200 000 Euro verursacht. In dem Haus waren nach Polizeiangaben elf Menschen, die sich am Freitag jedoch alle rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten konnten. Der Brand sei in einem Raum an der Rückseite des Hauses ausgebrochen und die Flammen breiteten sich in die Küche und auf den Dachstuhl aus. Die Brandursache war zunächst unklar.