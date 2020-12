Dresden

Geflügelpest: Erster Fall in Bestand in Sachsen bestätigt

25.12.2020, 18:09 Uhr | dpa

In Sachsen ist ein erster Fall von Vogelgrippe in einem Geflügelbestand bestätigt worden. Betroffen ist ein Geflügelzuchtbetrieb im Landkreis Leipziger Land. "Alle Tierhalter müssen sich jetzt an die erlassenen Vorschriften halten, um eine Ausbreitung der Vogelpest zu verhindern", erklärte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Freitag.

Am Nachmittag hatte das Landratsamt zunächst von einem Verdachtsfall gesprochen. Wenig später traf die Bestätigung des Friedrich-Loeffler-Instituts ein. Es sei sehr herausfordernd, dass nach der Corona-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest nun mit der Geflügelpest ein weiterer Krisenfall Sachsen ereilt habe, betonte Köpping.