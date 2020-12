Bockenem

Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Autozusammenstoß

25.12.2020, 19:36 Uhr | dpa

Wegen einer missachteten Vorfahrtsregel sind am ersten Weihnachtstag im Landkreis Hildesheim zwei Autos zusammengestoßen und drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 78-Jährige war mit ihrem Wagen auf der Landstraße 493 unterwegs und hatte am Upstedter Kreuz in Bockenem die Vorfahrt eines 70-Jährigen ignoriert, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Die beiden Autos stießen zusammen. Die Seniorin rammte mit ihrem Wagen in der Folge noch ein Verkehrszeichen und blieb dann mit ihrem Fahrzeug in einem Acker liegen. Der 70-Jährige, seine 62 Jahre alte Beifahrerin und die 78-Jährige kamen ins Krankenhaus. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei rund 15 000 Euro.