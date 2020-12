Dresden

Erster Impfstoff in Sachsen angekommen

26.12.2020, 14:46 Uhr | dpa

Eine Lieferung mit dem Corona-Impfstoff hat Sachsen am Samstag erreicht. Am späteren Vormittag seien die ersten 9750 Impfdosen für Sachsen unter Polizeischutz im dafür vorgesehenen zentralen Lager angekommen, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Transportiert wurden sie aus Belgien über Marburg. Der genaue Ort des Lagers wird aus Sicherheitsgründen nicht genannt. Der Impfstoff befindet sich laut Ministerium in Fläschchen mit jeweils fünf Dosen. Die insgesamt 1950 Flaschen sind in zwei spezielle Thermobehältnisse verpackt, in denen sie auf minus 70 Grad gekühlt werden.

Noch am Samstag soll der Impfstoff gut gekühlt mit Trockeneis weiter verteilt werden - etwa an die Unikliniken in Dresden und Leipzig sowie an die Chemnitzer Klinik. Am Sonntag soll dann im Freistaat mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus in Kliniken und Pflegeheimen begonnen werden. Auf dem Weg in die Seniorenheime wird der Impfstoff bei Temperaturen zwischen zwei bis acht Grad transportiert. "Dabei taut der Impfstoff auf", so die Ministeriumssprecherin. In den Heimen kann das Mittel dann mit steriler Kochsalzlösung verdünnt und verabreicht werden.

Es handelt sich um den in der EU inzwischen zugelassenen Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und seines US-Partners Pfizer. Auch in andere Bundesländer sollte der Impfstoff am Samstag verteilt werden.

Laut Ministerium wird für Sachsen eine weitere Lieferung von 24 375 Dosen am Montag erwartet, am 30. Dezember sollen dann noch einmal rund 34 000 Dosen dazukommen. Ab Januar stehen Sachsen nach den aktuellen Plänen wöchentlich rund 34 125 Dosen zur Verfügung. Im Januar sollen auch die insgesamt 13 Impfzentren an den Start gehen.

Unterdessen bleibt Sachsen weiterhin Deutschlands Corona-Hotspot - allerdings zeichnet sich beim Sieben-Tage-Wert eine leichte Entspannung ab. Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 404 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Vortag lag der Wert noch bei 441,3 Neuinfektionen. Diese Sieben-Tages-Zahl ist der mit Abstand höchste Wert aller Bundesländer. Deutschlandweit betrug er am Samstag 171 und ging damit ebenfalls zurück.

Das RKI verwies darauf, dass während der Feiertage weniger Menschen zum Arzt gingen und entsprechend weniger Proben genommen würden. Zum anderen könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden ihre Daten in diesen Tagen an das RKI übermittelten.

Auch das sächsische Gesundheitsministerium meldete am Samstag in seiner täglichen Übersicht 1390 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden - und damit weniger als in den vergangenen Tagen. Zudem wurden 25 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.