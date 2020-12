Krauschwitz

Krauschwitz: Unbekannte beschädigen Schweinepest-Schutzzaun

26.12.2020, 14:48 Uhr | dpa

Ferkel stehen in einer Box in einer Schweinezuchtanlage. Foto: Jens Büttner/zb/dpa (Quelle: dpa)

Unbekannte haben den zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) errichteten Schutzzaun in Krauschwitz (Landkreis Görlitz) beschädigt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Wildzaun auf einer Länge von etwa 400 Metern an 14 Zaunfeldern aufgetrennt oder aufgebogen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Ende Oktober wurde in der Gemeinde Krauschwitz der erste Fall der Tierseuche in Sachsen nachgewiesen. Insgesamt wurden bisher 16 infizierte Schweine im Freistaat registriert.