Witzleben

Spaziergänger finden Panzergranate im Wald

26.12.2020, 16:32 Uhr | dpa

Spaziergänger haben in Witzleben (Ilmkreis) eine Granate in einem Waldstück gefunden. Sie verständigten am Samstag die Polizei. Es handelte sich bei dem Fundstück ersten Erkenntnissen zufolge um eine Panzergranate ohne Zünder, wie die Polizei mitteilte. Ein Munitionsbergungsdienst stellte die Granate sicher. Eine Gefahr für die Umgebung habe nicht bestanden, hieß es.