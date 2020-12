Lichtentanne

Corona-Impfungen beginnen in Sachsen

27.12.2020, 03:55 Uhr | dpa

Die ersten Menschen in Sachsen sollen heute gegen Corona geimpft werden. Zuerst sind Kliniken und Pflegeheime an der Reihe. Mobile Impfteams sind im Einsatz, um die ersten Impfdosen zu verabreichen. Genau elf Monate nach Bekanntwerden der ersten Corona-Infektion in Deutschland beginnt am Sonntag in allen Bundesländern das Impfen.

Am Samstag waren die ersten 9750 Impfdosen für den Freistaat unter Polizeischutz im dafür vorgesehenen zentralen Lager angekommen. Der genaue Ort des Lagers wird aus Sicherheitsgründen nicht genannt. Auf dem Weg in die Seniorenheime wird der stark gekühlte Impfstoff dann bei Temperaturen zwischen zwei bis acht Grad transportiert und dabei aufgetaut. In den Heimen kann das Mittel mit steriler Kochsalzlösung verdünnt und verabreicht werden. Weitere Lieferungen sollen noch vor dem Jahreswechsel eintreffen.