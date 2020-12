Emsdetten

Impfung "großes Weihnachtsgeschenk an die Bevölkerung"

27.12.2020, 12:38 Uhr | dpa

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Beginn der Corona-Impfungen als "großes Weihnachtsgeschenk an die Bevölkerung" bezeichnet. Er empfinde große Dankbarkeit, dass die Wissenschaft in der Lage war, innerhalb von zehn Monaten einen Impfstoff zu entwickeln, sagte Laumann am Sonntagmittag vor einem Besuch eines Altenheims in Emsdetten (Kreis Steinfurt). Laumann wollte am Nachmittag bei der ersten Impfung einer Bewohnerin im St. Josef-Stift dabei sein. In dem Heim leben 114 Bewohner. Im Frühjahr waren dort 17 Bewohner im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Als erste sollte am Sonntag die 87-jährige Bewohnerin Edeltraut Jäger geimpft werden.