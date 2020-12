Sömmerda

Unbekannte stehlen Pyrotechnik aus Container

28.12.2020, 19:38 Uhr | dpa

In Sömmerda haben Unbekannte am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Container aufgebrochen und darin gelagerte Pyrotechnik gestohlen. Der Besitzer hatte den Container extra mit Schwerlastregalen vor den Türen gesichert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Er habe bereits in den vergangenen Jahren Erfahrungen mit ähnlichen Diebstählen gemacht. Dennoch konnten die Diebe Feuerwerkskörper im Wert von rund 200 Euro erbeuten. Die Polizei ermittelt.