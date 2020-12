Ludwigsburg

Ludwigsburger Basketballer bleiben Erster

27.12.2020, 17:15 Uhr | dpa

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben Tabellenführer der Basketball-Bundesliga. Durch den 87:72 (51:34)-Erfolg am Sonntag gegen s.Oliver Würzburg rangiert die Mannschaft von Trainer John Patrick mit 16:2-Punkten weiter auf Platz eins. Würzburg steht mit 6:12-Zählern dagegen in der unteren Tabellenhälfte.

Ludwigsburg sah bereits zur Pause wie der sichere Sieger aus und führte mit 51:34. Die Gäste kamen mit einem 15:0-Lauf im dritten Durchgang überraschend ins Spiel zurück und konnten auf 51:53 verkürzen. Mit Beginn des vierten Viertels war der Spitzenreiter wieder in gewohnter Form und siegte am Ende noch souverän. Jaleen Smith traf mit 22 Punkten für die Gastgeber am besten.