Winterberg

Viele Besucher und Unfälle rund um Winterberg

27.12.2020, 19:01 Uhr | dpa

Das in Schneeflocken gehüllte Winterberg hat nach Polizeiangaben am Sonntag einen Besucheransturm mit Staus und einer Reihe von Verkehrsunfällen erlebt. Ein Polizeisprecher des Hochsauerlandkreises berichtete am Abend von extrem vielen Besuchern und Verkehrsbehinderungen. "Viele Leute und wenig Erfahrung im Umgang mit der weißen Pracht auf der Fahrbahn", sagte er. Es gebe immer noch Autofahrer, die nicht unbedingt mit der richtigen Bereifung unterwegs seien bei Schneefall und überfrierender Nässe. Es habe eine Reihe von Verkehrsunfällen eher kleinerer Art und auch Leichtverletzte gegeben.

Der WDR hatte berichtet, dass die Stadt Winterberg am Nachmittag auf ihrer Facebook-Seite alle Schneefreunde gebeten habe, nicht mehr in das Gebiet zu reisen. Es bildeten sich lange Staus und die Parkplätze seien voll. Die Stadt wolle am Montag mit Polizei und Straßenbehörden über weitere Maßnahmen beraten. Schon an den vergangenen Wochenenden seien viele Menschen für einen Tagesausflug nach Winterberg gefahren.