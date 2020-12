Dresden

Mobile Impfteams im Einsatz: Impfstoff-Lieferung erwartet

28.12.2020, 03:36 Uhr | dpa

Mit dem Empfang einer weiteren Lieferung von mehreren tausend Impfdosen gegen das Coronavirus setzt Sachsen die Corona-Schutzimpfungen heute fort. Erwartet werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums weitere 24 375 Dosen des neuartigen Impfstoffes der Unternehmen Biontech und Pfizer, die dann weiter verteilt werden wollen. Zuerst sollen Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen sowie medizinisches Personal geimpft werden können.

Die rund 990 Pflegeheime in Sachsen bekommen Formulare, um sich entsprechend für die Impfungen anzumelden. Am Sonntag war die großangelegte Impfkampagne in einem Seniorenheim in Lichtentanne bei Zwickau, in Radeberg (Landkreis Bautzen) und in Chemnitzer Klinikum mit den ersten Mitarbeitern gestartet. Am Montag soll am Chemnitzer Klinikum weiteres Personal geimpft werden. Als erste Lieferung hatte Sachsen knapp 10 000 Dosen des Corona-Impfstoffes erhalten.

Im Januar sollen dann auch Menschen über 80 Jahre, die zu Hause leben, die freiwillige Schutzimpfung erhalten. Sie werden laut Ministerium angeschrieben und können dann Impftermine vereinbaren. Da Menschen dieses Alters häufig schon unter Krankheiten leiden, gelten sie bei einer Corona-Infektion als besonders anfällig für schwere Verläufe und sollen deshalb besonders geschützt werden.