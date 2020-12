Schopsdorf

Fahrer kracht mit Kleinbus auf A2 in Sattelzug: Zwei Tote

28.12.2020, 05:39 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 sind am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Kleinbusses mit vier weiteren Insassen war bei Möckern (Landkreis Jerichower Land) kurz vor der Grenze zu Brandenburg in einen vor ihm fahrenden Sattelzug gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Kleinbusses starb am Unfallort, ein Beifahrer starb später im Krankenhaus. Drei weitere Beifahrer überlebten den Unfall. Die Ursache für den Unfall war nicht bekannt. Die Autobahn war in Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt.