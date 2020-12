Aus Polen

Illegale Böller gekauft: Ein Kilogramm Explosivmasse

28.12.2020, 19:26 Uhr | dpa

Explosiver Fund in Zittau: Die Polizei hat bei einer Kontrolle in einem Kofferraum über 100 Böller entdeckt. Das Gewicht des Sprengstoffs lag bei etwa einem Kilogramm.

Die Polizei hat am Sonntag in Zittau (Landkreis Görlitz) im Kofferraum eines Autos 118 illegale Feuerwerkskörper gefunden. Der 28-jährige Fahrer hatte diese zuvor in einem grenznahen Laden in Polen gekauft, wie die Polizei mitteilte. Anschließend war er über die Friedensstraße in Zittau wieder nach Deutschland eingereist und geriet dabei in eine Polizeikontrolle.



Allein das Gewicht des Sprengstoffs in den Böllern summiert sich laut Polizei auf etwa ein Kilogramm. Der Mann erhielt eine Anzeige, weil er gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen hatte.