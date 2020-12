Dirmstein

Autos stehen in Flammen: 150 000 Euro Schaden

28.12.2020, 07:02 Uhr | dpa

Unbekannte haben zwei Luxusautos in Dirmstein (Landkreis Bad Dürkheim) angezündet. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 150 000 Euro, wie die Polizei Neustadt an der Weinstraße am Montag mitteilte. In den frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte zu den brennenden Autos gerufen worden. Diese standen bereits in meterhohen Flammen. Insgesamt 45 Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Straße wurde für den Zeitraum voll gesperrt. Die Polizei geht bislang von Brandstiftung aus.