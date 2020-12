Ministerpräsident Hans gratuliert Darts-Profi Clemens

28.12.2020, 07:02 Uhr | dpa

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Darts-Profi Gabriel Clemens zu dessen Einzug ins Achtelfinale bei der WM in London gratuliert. "Ein großartiger und historischer Sieg im legendären Ally Pally. Das ganze Saarland drückt weiter fest die Daumen", schrieb Hans in der Nacht zum Montag auf Twitter. "The German Giant", wie Clemens genannt wird, hatte zuvor Weltmeister Peter Wright in einem packenden Aufeinandertreffen mit 4:3 besiegt und somit als bislang erster Deutscher das Achtelfinale beim größten Turnier der Welt erreicht. Der 37-Jährige ist zurzeit der beste deutsche Darts-Spieler und kommt aus Saarwellingen im Saarland.