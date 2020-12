28.12.2020, 07:52 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Quelle: dpa)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Sonntagabend auf der Autobahn 14 ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, betrat er die Fahrbahn an der Abfahrt Stadtfeld bei Magdeburg und wurde von einem Laster erfasst. Weitere Hintergründe lagen zunächst nicht vor.