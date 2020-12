Düren

Scheune in Düren steht in Flammen

28.12.2020, 09:29 Uhr | dpa

Eine Scheune in Düren hat am frühen Montagmorgen in Flammen gestanden. Mehrere Fahrzeuge seien in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Ein Übergreifen auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Bewohner wurden nicht verletzt und konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache werde nun von der Polizei ermittelt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 76 Einsatzkräften vor Ort.