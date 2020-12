Zarrentin am Schaalsee

Hoher Sachschaden bei Brand in Gewerbegebiet

28.12.2020, 13:19 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Sachschaden von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer am Samstagmorgen in einem Regal aus, in dem Paletten unter anderem mit Hygieneartikeln gelagert waren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie es zu dem Brand in einem Gewerbegebiet kommen konnte, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Sechs Freiwillige Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.