Rostocks Fußballer nehmen Training wieder auf

28.12.2020, 13:27 Uhr | dpa

Die Drittliga-Fußballer des FC Hansa Rostock haben am Montag wieder mit dem Training begonnen. Nach einigen spielfreien Tagen standen am 55. Geburtstag des Clubs Athletikübungen, Passspiel, Torschüsse und eine Laufeinheit auf dem Programm der Mecklenburger. Das erste Spiel des neuen Jahres bestreitet die Mannschaft von Trainer Jens Härtel am Samstag, 9. Januar. Zu Gast im Ostseestadion ist dann die SpVgg Unterhaching.