Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen legt keine Langlauf-Loipen an

28.12.2020, 14:41 Uhr | dpa

Um ein mögliches Gedränge von Langläufern in Corona-Zeiten zu vermeiden, wird die Stadt Villingen-Schwenningen diesen Winter keine Loipen anlegen. Hinter der Entscheidung stehe die Sorge, dass Abstands- und Hygienevorschriften nicht eingehalten werden könnten, teilte die Stadt am Montag mit. Zuletzt hatte es über die Weihnachtsfeiertage und am Wochenende viele Ausflügler in den verschneiten Schwarzwald gezogen. Wegen des Andrangs bildeten sich stellenweise lange Staus, die Polizei registrierte viele unerlaubt abgestellte Autos. Mancherorts wurden zudem die Corona-Mindestabstände nicht eingehalten.