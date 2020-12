Düren

Polizeihund erschnüffelt flüchtigen Kupferdieb in Baum

28.12.2020, 16:17 Uhr | dpa

Dank der guten Nase des Diensthundes hat die Polizei in Düren einen flüchtigen Kupferdieb in einem Baum entdeckt. Der 22-Jährige soll zuvor gestohlene Kabel angezündet haben, um an das Kupfer zu kommen, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen waren demnach am Sonntagabend auf das Feuer in einem Rückhaltebecken aufmerksam geworden und hatten die Beamten verständigt. Diese stießen vor Ort allerdings nur auf die in zwei Einkaufswagen brennenden Kabel. Wenig später spürte der Diensthund den 22-Jährigen auf, der versucht hatte, sich in einem Baum zu verstecken. "Beeindruckt von Hund und Hundeführer" sei er wieder heruntergeklettert. Der geständige 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen.