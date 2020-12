Ludwigsburg

Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß im Kreis Ludwigsburg

28.12.2020, 19:29 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Asperg im Kreis Ludwigsburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 27-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Wagen am Montag in einer Rechtskurve gegen den Bordstein, wie die Polizei mitteilte. Beim Gegenlenken kollidierte er mit einem entgegenkommenden Wagen eines 30-Jährigen. Der 27-Jährige sowie seine beiden 28- und 29-jährigen Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt, der 30-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens sogar schwer. Alle kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 35 000 Euro.