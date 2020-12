Burg (bei Magdeburg)

Verdächtige Koffer mit unbekanntem Inhalt: Waffenteile

28.12.2020, 20:32 Uhr | dpa

Im Bürgerholz bei Burg sind am Montag mehrere verdächtige Koffer gefunden worden. In einem der in dem Waldgebiet entdeckten Koffer befanden sich "augenscheinlich" ältere Waffenteile, wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte. Ein weiterer Koffer habe die Aufschrift "Toxic" (giftig) getragen. Die Feuerwehr habe Gefahrenstoffexperten angefordert. Das Bürgerholz ist ein 920 Hektar großes Waldgebiet nordöstlich der Stadt Burg. Ein Mitarbeiter des Amtes für Denkmal- und Bodenschutz hatte die Polizei am Mittag über den auffälligen Fund informiert. Der Fundort wurde danach weiträumig abgesperrt.