Gericht befragt Zeugen im Prozess um Tod eines Zweijährigen

29.12.2020, 01:33 Uhr | dpa

Am Landgericht Halle wird heute(8.30 Uhr) der Prozess um den gewaltsamen Tod eines Zweijährigen fortgesetzt. Wie ein Gerichtssprecher sagte, sind für den zweiten Verhandlungstag fünf Zeugen geladen worden. Angeklagt sind die Mutter des Jungen und der Ex-Lebensgefährte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30 Jahre alten Mann unter anderem Mord vor. Er soll den Zweijährigen in Querfurt (Saalekreis) aus einer sadistischen Grundeinstellung heraus mehrfach grausam gequält und missbraucht haben. Um dies zu verdecken, habe er den Jungen getötet. Die 36 Jahre alte Mutter von Tim ist wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und fahrlässiger Tötung angeklagt.

Die Angeklagten haben zu Prozessbeginn zu den Vorwürfen geschwiegen. Der Tod des Jungen im Sommer dieses Jahres hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Es gab es Gedenkveranstaltungen für Tim. Ein Polizist hatte am ersten Verhandlungstag vor Gericht ausgesagt, das Kind sei in der Wohnung der Mutter in Querfurt (Saalekreis) im Wohnzimmer tot gefunden worden. Der 30 Jahre alte Angeklagte habe zu dem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer geschlafen. Die Mutter von Tim habe vor der Haustür gestanden. Sie hatte den Angaben nach bei der Polizei angerufen. Die Angeklagten sind in Untersuchungshaft. Das Gericht hat Verhandlungstermine bis Anfang Februar anberaumt.