Saarlouis

Clemens bei Darts-WM im Achtelfinale gegen Polen Ratajski

29.12.2020, 02:01 Uhr | dpa

Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London bestreitet Gabriel Clemens heute als erster Deutscher ein WM-Achtelfinale. Gegner im Alexandra Palace ist der Pole Krzysztof Ratajski, der leicht favorisiert in das Duell geht. Clemens hatte am Sonntag überraschend mit 4:3 Titelverteidiger Peter Wright ausgeschaltet. Sollte sich der 37-Jährige auch für das Viertelfinale qualifizieren, hätte er seinen nächsten Auftritt im "Ally Pally" am Neujahrstag.