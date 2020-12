Murrhardt

500 000 Euro Schaden nach Brand in Murrhardt

29.12.2020, 07:40 Uhr | dpa

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ist ein Schaden von bis zu 500 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer am frühen Dienstagmorgen im Erdgeschoss ausgebrochen. Das Haus stand später in Vollbrand. Die Feuerwehr hat die Flammen gelöscht. Zwei Hausbewohner wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war noch unklar.