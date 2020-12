Enge-Sande

Autonom fahrende Busse an der Westküste: Projektverlängerung

29.12.2020, 08:06 Uhr | dpa

Nach Tausenden gefahrenen Kilometern und beförderten Fahrgästen in Keitum (Sylt) und in Enge-Sande ziehen Forscher mit Blick auf die autonom fahrenden Busse eine positive Bilanz. Zugleich kündigten die Koordinatoren des Projektes "Nachfragegesteuerter, autonom fahrender Bus" (NAF) an, dass nach Auslaufen der ersten Projektverlängerung zum 31. Dezember eine weitere Verlängerung bis zum 30. September geplant ist.

Die Akzeptanzanalysen ergaben ein äußerst positives Feedback der befragten Fahrgäste - sowohl auf Sylt als auch auf dem GreenTEC Campus in Enge-Sande, wie die Projektkoordinatoren mitteilten. Auch die hohen Fahrgastzahlen selbst bestätigen dies demnach. So fuhr der Keitumer NAF-Bus in eineinhalb Jahren insgesamt 7426 Kilometer und beförderte 15 555 Fahrgäste. Der Enge-Sander NAF-Bus fuhr bis einschließlich November 5300 Kilometer und beförderte ebenfalls mehrere Tausend Fahrgäste.

Der autonome Minibus Emil auf dem GreenTEC Campus in Enge-Sande fährt seit Oktober vollautomatisiert, also ohne einen Begleiter an Bord, der notfalls eingreifen kann. Er befördert Mitarbeiter und Besucher über vier Haltestellen und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h über das weitläufige Gelände. Das Fahrzeug orientiert sich an seiner Umgebung.

Die Corona-Pandemie habe das Projekt indes teilweise zurückgeworfen. Aufgrund der Fahrgastbeschränkungen und Schutz-Maßnahmen für den Sylter NAF-Bus hat die Sylter Verkehrsgesellschaft den Angaben zufolge entschieden, den Betrieb Ende Oktober 2020 einzustellen. Zudem gab es bei der Herstellung des dritten Mini-Busses, der seit Sommer in Lunden (Kreis Dithmarschen) fahren sollte, Probleme. Er soll nun voraussichtlich Anfang Januar 2021 geliefert werden. Ein Einsatz mit Fahrgästen ist ab Ende Februar geplant.