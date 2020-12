Schmölln

Thüringen-Rundfahrt der Frauen soll Ende Mai stattfinden

29.12.2020, 10:05 Uhr | dpa

Nach der abgesagten Ausgabe 2020 soll die nächste Thüringen-Rundfahrt der Frauen vom 25. bis 30. Mai 2021 stattfinden. Das teilte der Veranstalter mit. "Das wird möglich, weil uns ein Großteil der Sponsoren bereits jetzt trotz der schwierigen Lage die Unterstützung für 2021 zugesagt hat", sagte Organisationschefin Vera Hohfeld. Der Startschuss fällt in Schmölln, weitere Etappenorte sind Gera, Schleiz, Dörtendorf und Weimar. Die Schlussetappe endet in Gotha. In diesem Jahr musste die Rundfahrt aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden.