Winterberg

Winterberg appelliert erneut an Ausflügler, nicht zu kommen

29.12.2020, 10:46 Uhr | dpa

Die Stadt Winterberg im Sauerland hat am dritten Tag in Folge an Tagesausflügler appelliert, nicht zu kommen. "Bitte überlege, ob eine Anreise wirklich erforderlich ist", schrieb der beliebte Wintersportort am Dienstagmorgen auf seiner Internetseite. "Aufgrund der hohen Nachfrage ist mit kilometerlangen Staus zu rechnen." Beim Besuch der Seite werden Interessierte mit den Worten "Weiterhin Pause. Wir bleiben auf Standby" begrüßt.

Das Gebot des Tages heiße Kontaktvermeidung. "Wir lieben unsere Berge. Ihr auch. Aber in diesen Zeiten müssen wir diese Liebe ruhen lassen, denn der Ansturm führt zu Stau und zu Menschenaufläufen", erklärte die Stadt weiter. "Verstopfte Straßen, fehlende Parkplätze und viele potenzielle Kontakte. Wer will das schon! Tu Dir das doch nicht an." Die Stadt wies darauf hin, dass es keine Einkehr- oder Aufwärmmöglichkeiten gebe. In der Stadtmitte seien nur die öffentlichen Toiletten geöffnet.

Zahlreiche Tagesausflügler hatten bereits am Sonntag und Montag für ein Verkehrschaos mit überfüllten Parkplätzen und kilometerlangen Staus rund um die 13 000-Einwohner-Stadt gesorgt. Unter den Besuchern waren viele Familien, die zum Schlittenfahren gekommen waren. Am Dienstagnachmittag wollte die Stadt Maßnahmen gegen das Verkehrschaos vorstellen, die ab Mittwoch greifen sollen.