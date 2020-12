Winterberg

Eifelgemeinde Hellenthal bittet Tagesgäste um Fernbleiben

29.12.2020, 13:52 Uhr | dpa

Nach Winterberg im Sauerland hat jetzt auch die Eifelgemeinde Hellenthal an schneehungrige Ausflügler appelliert, nicht mehr zu kommen. "So gerne wir die Gäste grundsätzlich haben, so appellieren wir jetzt an die Rücksichtnahme, möglichst nicht zu kommen", sagte Bürgermeister Rudolf Westerburg (parteilos) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Rund um die Orte Udenbreth und Hollerath seien alle Parkmöglichkeiten belegt, teilte die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. "Auch das Parken entlang der Bundesstraße ist nicht mehr möglich", hieß es. Sanitäre Einrichtungen seien "leider keine" vorhanden.

Dienstag sei bereits der vierte Tag in Folge mit einem "extremen Besucheransturm", so Westerburg. Er schätzte, dass in den vergangenen Tagen jeweils etwa 1500 bis 2000 Besucher in die Region gekommen sind. Verkehrsstau auf den Zufahrtsstraßen habe es aber nicht gegeben.

Westerburg ließ großes Verständnis für die Ausflügler durchblicken: "85 bis 90 Prozent sind Familien mit kleinen Kindern, die einfach mal aus ihren engen Wohnungen raus wollen", sagte er. Die Menschen kämen aus allen Richtungen, etwa aus Düsseldorf, Neuss, Köln und Belgien, bis zu zwei Autostunden entfernt.

Elf Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien im Einsatz, um die Besucher auf die Einhaltung der Coronaregeln hinzuweisen. Angesprochen würden etwa größere Gruppen. "Die Leute sind alle sehr rücksichtsvoll. Wir haben keine Rüpel oder Pöbeleien. Die Leute sind einfach froh, dass sie einen Ausflug unternehmen können." Die meisten kämen nur für zwei, drei Stunden, um ein Naturerlebnis zu haben. "Wir haben auf den Wiesen noch nie so viele Schneemänner gehabt wie am Montag."

Trotz der Bitte, nicht zu kommen, veröffentlichte Hellenthal einen "Aktuellen Wintersportbericht". Die Schneewanderwege seien ausgeschildert und mit dem Schlitten gut begehbar, hieß es dort. "Die Loipen sind jedoch nicht gespurt, da die Schneeverhältnisse dieses noch nicht zulassen." Auf dem Berg Weißer Stein (692 Meter) liegen laut Gemeinde 16 Zentimeter Schnee.