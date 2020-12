Langgöns

Brandursache nach Feuer in Firmengebäude weiter unklar

29.12.2020, 16:40 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Firmengebäudes in Langgöns im Kreis Gießen ist die Brandursache weiter unklar. Ermittler hätten den Brandort am Dienstag erneut untersucht, sagte eine Polizeisprecherin in Gießen. Die Ergebnisse der Ermittlungen müssten allerdings noch ausgewertet werden. Bei dem Brand am vergangenen Mittwoch war ein Schaden von etwa vier Millionen Euro entstanden. Alle Menschen hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können.