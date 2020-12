Magdeburg

Fast 4000 Sachsen-Anhalter gegen Coronavirus geimpft

29.12.2020, 18:00 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind in den ersten Tagen fast 4000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Jede vierte Impfung wurde in Halle verabreicht, wie aus einer Übersicht hervorgeht, die das Gesundheitsministerium am Dienstag in Magdeburg veröffentlichte. Die kreisfreie Stadt nutzte schon 1030 Dosen und damit nahezu ihr komplettes Kontingent der ersten Lieferung, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Im ungefähr gleich viele Einwohner zählenden Magdeburg wurden laut Übersicht im gleichen Zeitraum knapp 360 Impfungen verabreicht. Der Harz meldete 521 geimpfte Männer und Frauen, der Saalekreis knapp 446. Aus Stendal und dem Jerichower Land wurden zunächst keine Impfzahlen übermittelt.

Kurz nach Weihnachten hatte Sachsen-Anhalt die erste Lieferung überhaupt mit dem ersten in Europa zugelassenen Corona-Impfstoff bekommen. Die 9750 Dosen sollen bis Jahresende verabreicht werden. Am Mittwoch wird zudem Nachschub erwartet - und zwar eine doppelt so große Lieferung. Sie soll ebenfalls an die Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Derzeit sind Teams im Einsatz, um zunächst vorrangig Senioren in Pflegeheimen sowie Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegedienst zu versorgen. Für die volle Wirkung des Impfstoffs muss binnen weniger Wochen eine zweite Dosis gegeben werden.