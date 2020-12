Homberg (Efze)

Mann kommt mit Auto von Straße ab: Drei Schwerverletzte

29.12.2020, 18:23 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im nordhessischen Homberg/Efze sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 37-Jähriger mit seinem Auto bei hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen. Der Wagen sei dadurch auf ein Grundstück geschleudert worden, auf dem Gebrauchtwagen geparkt waren. Mehrere Fahrzeuge seien beschädigt worden. Ein 33-jähriger Insasse des Unfallautos sei aus dem Wagen herausgeschleudert worden, ein 35-Jähriger auf der Rückbank habe sich selbst befreien können. Alle drei seien in Kliniken gebracht worden.