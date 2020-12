Diez

Zwei JVA-Gefangene und sechs Bedienstete Corona-infiziert

29.12.2020, 19:19 Uhr | dpa

Sechs Bedienstete und zwei der fast 500 Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt Diez sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Die infizierten Gefangenen sind nach den Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Quarantäne auf einer speziellen Quarantänestation und werden von medizinischem Personal fachgerecht betreut", sagte eine Sprecherin des Justizministeriums am Dienstag in Mainz auf Anfrage. "Bislang sind keine schweren Verläufe bekannt."

Die Infizierten in der Quarantäne könnten telefonieren - auch per Video - und in eine Einzelfreistunde gehen. Gespräche mit den Fachdiensten, etwa der Kontakt zum Psychologischen Dienst, seien auch weiterhin möglich. Schon vor dem Auftreten der Infektionen habe es Corona-Beschränkungen gegeben. "So finden grundsätzlich nur noch begleitete Ausgänge mit Bediensteten statt, um Ansteckungen durch externe Personen zu vermeiden." Neu aufgenommene Gefangene werden zunächst insoliert und 14 Tage beobachtet. Die Besuchsmöglichkeiten wurden weitgehend eingestellt.