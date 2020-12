Ellwangen (Jagst)

Prozess wegen mehrerer Raubüberfälle: Urteil erwartet

30.12.2020, 02:39 Uhr | dpa

Ein Schild hängt an der Fassade des Landgerichts Ellwangen. Foto: Marijan Murat/dpa (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen einen 25-Jährigen vor dem Landgericht Ellwangen wegen mehrerer Raubüberfälle werden am heutigen Morgen (09.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der Angeklagte muss sich wegen räuberischer Erpressung, Raubes und Körperverletzung verantworten. Er soll 2018 und 2019 in mehrere Wohnungen eingebrochen sein und Supermärkte im Raum Ellwangen (Ostalbkreis) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) überfallen haben. Seinen Opfern soll er mit einer Waffe und in einem Fall mit einem Beil gedroht haben.

Die Staatsanwaltschaft stellte während des Verfahrens die Frage nach einer möglichen Sicherungsverwahrung in den Raum - wegen der Schwere der Vorwürfe und weil der Angeklagte für frühere Taten bereits zu einer zehnjährigen Jugendstrafe verurteilt worden war.

Das Verfahren gegen eine 20 Jahre alte Mitangeklagte war zuvor abgetrennt worden. Sie wurde vom Vorwurf der Beihilfe an einem Überfall mangels Beweisen freigesprochen. Sie erhielt dagegen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung für Hehlerei.