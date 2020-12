Hildesheim

Bauern-Proteste vor Lidl-Zentrallager in Hildesheim beendet

30.12.2020, 11:00 Uhr | dpa

Landwirte haben ihre nächtliche Blockade eines Lidl-Zentrallagers in Hildesheim am Mittwochmorgen beendet. Die etwa zehn Traktoren hätten das Gelände friedlich verlassen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ihm zufolge hatten das Unternehmen und die Bauern zuvor eine Vereinbarung getroffen. Zum Inhalt der Verabredung sagte der Beamte nichts.

Über die Teilblockade des Lagers in der Nähe des Flugplatzes hatte zunächst die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" berichtet. Dem Polizeisprecher zufolge ließen die Landwirte einige Mitarbeiter passieren. Nach etwa acht Stunden beendeten sie ihren Protest.

Am Vorabend hatten Bauern zunächst ein Aldi-Lager in Hesel (Landkreis Leer) blockiert. Anschließend seien viele der Landwirte zu einem Edeka-Zentrallager in Westerholtsfelde (Landkreis Ammerland) gefahren, um dort die Zufahrt zum Betriebsgelände zu verstellen. Die Versammlungsteilnehmer hatten Gespräche mit Verantwortlichen von Edeka gefordert und erreicht.

Nach einigen Stunden einigten sich die beiden Parteien auf einen Abzug der Landwirte. Die Gespräche sollten im neuen Jahr fortgeführt werden. Ob es zuvor auch eine Einigung zwischen den Landwirten und Aldi gegeben hatte, blieb zunächst unklar. Die Proteste der Landwirte richten sich gegen niedrige Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Einzelhandel.