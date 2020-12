Meerbusch

Polizei beendet Party in Meerbusch

30.12.2020, 14:13 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Meerbusch bei Düsseldorf eine ausgelassene Party beendet. Mehr als 30 Menschen hätten in der Nacht zum Mittwoch in einer Wohnung gefeiert - ohne Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand, teilte eine Polizeisprecherin in Neuss mit. Zudem gab es in der Wohnung Cannabisgeruch. Ein Diensthund habe den restlichen Drogenvorrat der Feiernden erschnüffelt. Über die Bußgelder wegen Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung entscheide nun die kommunale Ordnungsbehörde, hieß es.