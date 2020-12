Wiesbaden

Hessen begrüßt das neue Jahr unter Corona-Bedingungen

31.12.2020, 01:46 Uhr | dpa

Vier Wunderkerzen in der Zahlenfolge 2021 brennen in der Dämmerung. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Für viele Menschen in Hessen wird der heutige Silvesterabend wegen der Corona-Pandemie viel ruhiger verlaufen als aus früheren Jahren gewohnt. Gemeinsame Feiern auf Straßen oder Plätzen sind untersagt, es darf in der Öffentlichkeit kein Alkohol getrunken werden. Silvesterpartys sind nicht erlaubt. Die Landesregierung appelliert außerdem an die Menschen, auch zuhause auf Silvesterpartys zu verzichten.

Vielerorts darf kein Feuerwerk gezündet werden. Generell war in diesem Jahr vor Silvester der Verkauf von Böllern oder Raketen untersagt. Damit soll vermieden werden, dass sich die ohnehin durch Corona belasteten Krankenhäuser auch noch um Patienten kümmern müssen, die sich bei einem Feuerwerk verletzt haben. Die Polizei will Präsenz zeigen und mit Kontrollen die Einhaltung der Corona-Regeln überprüfen.

Denn die strengen Kontaktbeschränkungen gelten auch für den Jahreswechsel. Demnach dürfen sich in der Öffentlichkeit nur maximal fünf Menschen aus zwei Hausständen treffen, Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Für den privaten Bereich wird dringend empfohlen, diese Kontaktregeln zu beachten.

In vielen hessischen Kreisen und Städten sind außerdem nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21.00 und 5.00 Uhr erlassen worden. Die Menschen dort dürfen nur dann aus ihren Wohnungen, wenn sie beispielsweise zum Arzt oder zur Arbeit müssen oder mit ihrem Hund Gassigehen. Das neue Jahr auf der Straße begrüßen geht aber nicht. Zu den Regionen mit Ausgangsbeschränkungen zählen die Kreise Bergstraße, Limburg-Weilburg, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg, Main-Kinzig, Darmstadt-Dieburg und die Städte Gießen und Offenbach.