Fahrer übersieht Stoppschild: Passant fliegt durch die Luft

31.12.2020, 09:01 Uhr | dpa

Infolge eines Verkehrsunfalls in Weimar ist ein Fußgänger am Mittwochabend knapp 20 Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden. Zuvor hatte ein Autofahrer an einer Kreuzung vermutlich ein Stoppschild übersehen und war daraufhin mit einem Bus kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf einen Gehweg geschleudert. "Dort erfasste der Fahrer mit seinem Wagen einen Fußgänger, der dadurch 18 Meter durch die Luft geschleudert wurde", sagte eine Polizeisprecherin. Der Fußgänger kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und der Busfahrer erlitten "leichtere" Verletzungen und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.