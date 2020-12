Hörselgau

Feuer im Führerhaus eines Lastwagens: Mann schwer verletzt

31.12.2020, 09:02 Uhr | dpa

Ein Mann ist durch einen Brand im Führerhaus eines Lastwagens am Mittwochabend schwer verletzt worden. Der Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen das Fahrzeug auf dem Rastplatz Hörselgau Nord an der Autobahn A4 bei Gotha geparkt, als aus bislang unbekannten Gründen Feuer im Führerhaus ausbrach, wie die Polizei mitteilte. Ein Übergreifen des Feuers auf den Anhänger konnte verhindert werden. "In Brandortnähe wurde durch Polizeibeamte eine männliche Person festgestellt, die starke Brandverletzungen und eine Kopfplatzwunde aufwies", hieß es. Derzeit gehe man davon aus, dass es sich hierbei um den Fahrer handle. Rettungskräfte brachten den Mann, der nicht mehr ansprechbar war, mit starken Brandverletzungen per Hubschrauber in ein Klinikum.