Rostock

158 neue Corona-Infektionen in MV

31.12.2020, 13:48 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag 158 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Dies sind weniger als halb so viele wie am Vortag, aber zehn mehr als am Donnerstag vergangener Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Ein weiterer Mensch starb an oder mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr liegt die Zahl der Toten damit bei 172.

Am Mittwoch waren 383 neue Infektionen gemeldet worden, dies war der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Nach den Weihnachtstagen wurde wieder verstärkt getestet. Am Donnerstag wurden wegen des Jahreswechsels die Zahlen bereits am Mittag veröffentlicht, normalerweise ist dies erst am späteren Nachmittag der Fall. Dies könnte zu den jetzt geringeren Fallzahlen beigetragen haben.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei nunmehr 12 171. Als genesen gelten 9114 Betroffene. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg von 89,5 am Mittwoch auf 90,2. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten stieg im Vergleich zum Vortag um sieben auf 264, die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen um vier auf 78.