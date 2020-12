Hasselroth

Gestohlenes Auto aus dem Main geborgen: Selbst gemeldet

31.12.2020, 14:55 Uhr | dpa

Mit einem Kran auf einem Spezialschiff ist am Donnerstag ein versenktes Auto in der Nähe von Maintal aus dem Main geborgen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der BMW zuvor gestohlen worden. Das Fahrzeug war über das automatische Notrufsystem ausfindig gemacht worden, nachdem der Notruf über eine Sicherheitszentrale am Mittwochabend bei der Polizei einging. Der Besitzer in Hasselroth (Main-Kinzig-Kreis) hatte den Diebstahl seines hochwertigen Wagens da noch gar nicht bemerkt. Das Auto soll nun spurentechnisch untersucht werden.