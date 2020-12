2020 war das wärmste Jahr seit 1838 in Luxemburg

31.12.2020, 16:31 Uhr | dpa

2020 war in Luxemburg das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1838: Die Durchschnittstemperatur habe bei 10,9 Grad gelegen, teilte der staatliche Wetterdienst des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung am Donnerstag mit. Es habe auch monatliche Temperaturrekorde gegeben: Am 15. September wurden in Steinsel 35,2 Grad und am 2. November in Remerschen 21,8 Grad gemessen.

Das Jahr 2020 sei in den meisten Orten außer an der Mosel zu trocken gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Zwischen dem 22. März und dem 27. April hatte es demnach fast im ganzen Land nicht geregnet. Der Juli habe zu den zehn trockensten Julimonaten seit 1851 gezählt. Die Wetterdaten stammen aus dem Messnetz von 32 automatischen Wetterstationen aus allen Regionen Luxemburgs.