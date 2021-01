Neustadt in Sachsen

Brand in einer Gärtnerei in Langburkersdorf

01.01.2021, 11:41 Uhr | dpa

In Langburkersdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hat am Donnerstag eine Gärtnerei gebrannt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, sei die Ursache für den Brand bislang unklar. Das Feuer sei gelöscht worden. Der Sachschaden werde auf 150 000 Euro geschätzt.