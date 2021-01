Görlitz

Hoher Sachschaden durch Randalierer in Görlitzer Innenstadt

01.01.2021, 11:41 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Silvesterabend in der Innenstadt von Görlitz randaliert. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, sei davon auszugehen, dass in der Theaterpassage und in der Straßburgpassage Böller gezündet und umhergeworfen wurden. Es sei ein Sachschaden von insgesamt 40 000 Euro entstanden. Wer für den Schaden verantwortlich ist, sei bislang unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.