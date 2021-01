Dresden

Polizei-Fazit: Deutlich weniger Knallerei in Dresden

01.01.2021, 13:43 Uhr | dpa

In der Silvesternacht sind in Sachsens Landeshauptstadt zwölf von Pyrotechnik ausgehende Brände und gut zwei Dutzend Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung registriert worden. Die Polizei zog am Neujahrsmorgen eine positive Bilanz des Einsatzes, an dem auch Bereitschaftspolizisten beteiligt waren. Es sei zu "keinen dauerhaften Personenansammlungen" gekommen, in der City seien kaum Menschen unterwegs gewesen. Außerhalb des Stadtzentrums sowie in den Landkreisen gab es nach Angaben der Behörde Feuerwerk, "jedoch im Vergleich zu den Vorjahren in deutlich geringerem Ausmaß".

Insgesamt verzeichnete die Polizei 256 Einsätze. Beamte schritten bei fünf Sachbeschädigungen und 14 Fällen von Körperverletzung ein. Gegen 25 Personen ergingen Anzeigen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung. Zudem wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes illegaler Pyrotechnik eingeleitet.