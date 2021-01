Mallersdorf-Pfaffenberg

79-jähriger Fahrradfahrer tot neben Straße gefunden

01.01.2021, 17:43 Uhr | dpa

Ein 79 Jahre alter Mann ist in Niederbayern leblos neben einer Straße gefunden worden. Der Fahrradfahrer war wohl früh am Donnerstagmorgen in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus ungeklärter Ursache sei der Mann von der Straße abgekommen und gestürzt. Ob der 79-Jährige aufgrund erlittener Verletzungen oder einer Erkrankung gestorben ist, werde untersucht. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter mit der Prüfung der Todesursache beauftragt.