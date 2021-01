Fernwald

Verdacht auf Brandstiftung

01.01.2021, 20:07 Uhr | dpa

Nach einem Feuer am Neujahrsmorgen hat die Polizei einen Mann wegen Brandstiftung in Verdacht. Der Brand in und vor einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Annerod der mittelhessischen Gemeinde Fernwald wurde am frühen Freitagmorgen gemeldet. Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig aus dem Haus retten, die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Die Polizei nahm einen 65-Jährigen als Tatverdächtigen fest. "Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde dieser Mann in eine Fachklinik eingewiesen", berichteten die Beamten.